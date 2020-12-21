90-річний хореограф Григорій Чапкіс потрапив до лікарні з серйозним діагнозом

Як зізнався легендарний танцюрист і хореограф, три дні тому йому стало погано, про це пише ТСН.

Швидка, яка оперативно прибула на виклик, забрала 90-річного Григоря Чапкіса в стаціонар з діагнозом двостороння пневмонія.

Через те, що профільні стаціонари переповнені, тренера шоу "Танці з зірками" поклали в ортопедичному відділенні. Більш того, хореографу зробили два тести на китайський вірус і вони обидва показники негативний результат.

"На п'ятому поверсі лежать вірусні, я лежу на четвертому поверсі. Лікарів не вистачає, сестер не вистачає. У мене зараз страшний переляк-це перше. Переляк смерті", - відверто зізнався Григорій Чапкіс.

Через госпіталізацію Григорія Чапкіса сильно нервує його син Грег.

Спадкоємець хореографа живе і працює хореографом в Сан-Франциско, але до фіналу популярного шоу "Танці з зірками" спеціально прилітав до Києва, щоб порадувати батька.

"Я дуже нервую. Мій 90-річний тато потрапив до лікарні", - написав Грег Чапкіс у своєму Instagram.

Раніше ми вже розповідали, що 90-річного Григорія Чапкіса екстрено госпіталізували до київської лікарні.

Хореографу стало погано і він почав задихатися. Спершу тренер шоу" Танці з зірками " думав, що заразився китайським вірусом, але негативні результати тестів розвіяли всі його домисли.

Нагадавши, 90-річний Чапкіс одружився на молодій коханій

Як повідомляла Politeka, 90-річний Григорій Чапкіс ледь стримав сльози, побачивши сина після довгої розлуки

Також Politeka писала, що Пристрасті вирують на "Танцях з зірками", закохався навіть 90-річний Чапкіс