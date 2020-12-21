Українцям приходить повідомлення з вимогою сплатити борг у десятки тисяч гривень за "підприємницьку діяльність"
Про це пише Сьогодні.
Так, мешканка Запоріжжя Олена Кощієнко отримала лист про те, що вона нібито заборгувала державі 35,5 тисяч, і її гроші були заблокували на карті.
Борг в 35,5 тисяч гривень-нарахування з 2017 року, коли були внесені зміни, що зобов'язують ФОПів платити ЄСВ.
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Але жінку заздалегідь ніяк не повідомляли про зміни. Більш того, вона ніколи не вела підприємницьку діяльність.
З'ясувалося, що в далекому 1994 році на Олену шахрай відкрив приватне підприємство, але в реєстраційній службі не змогли пояснити, як аферистові дозволили відкрити ФОП і на підставі яких документів.
Щоб позбутися від подібних "лівих" боргів, необхідно:
- знайти ЦНАП;
- визнати себе зареєстрованим ФОП;
- записатися на прийом на сайті відомства або безпосередньо в ЦНАП;
- взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код і звернутися до держреєстратора із заявою про припинення діяльності.
Пізніше Держреєстратор перевіряє всі отримані документи, і якщо людина хоче позбутися "зайвих" боргів, то йому потрібно звернутися в центр обслуговування платників податків із заявою про списання зазначеної суми. Головна умова-всі процедури повинні закінчитися до 1 березня 2021 року, а перевірка займає до 15 днів.
Позбутися від таких нарахувань без фінансових втрат не вийде, але чим швидше ви почнете, тим менше вони будуть.
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