Онук Алли Пугачової Микита Пресняков показав подаровану бабусею квартиру
На ток-шоу "Зірки зійшлися" співак показав, в яких умовах живе разом з дружиною Оленою Красновою.
Як відомо, після весілля молода пара оселилася в самому центрі Москви в чотирикімнатній квартирі, яку їм подарувала Алла Пугачова.
У квартирі є простора кухня, а також Вітальня.
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Крім цього є музична студія, де Пресняков може працювати, не залишаючи квартиру.
Його дружина теж працює вдома. Вона придумує нові моделі суконь і жакетів.
Вдома у Микити і Олени живе німецький шпіц Шуня. Дітей пара поки не планує.
Микита одружився на Олені 27 липня 2017 року. Розпис відбувся в одному з РАГСів Москви, після чого молодята влаштували пишне торжество з нагоди одруження в елітному підмосковному котеджному селищі на території санаторію «Барвиха».
Зазначимо, батько Преснякова не приховував, що сподівається скоро побачити онуків. Але сам Микита з цього приводу заявив що планує стати батьком, але навряд чи скоро.
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