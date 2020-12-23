Погода в Україні 23 грудня неприємно здивує витівкою, мокрий сніг накриє громадян з новою силою

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

На заході українців чекає неприємний удар, дощі атакують з неймовірною силою. Стороною обійде лише Луцьку та Рівненську області. На вулиці очікується від 3 до 7 градусів зі знаком «плюс». Після заходу сонця очікується похолодання до -2 до +1 за Цельсієм.

Особливо сильно сьогодні дістанеться жителям Північної частини України, де буде сильний дощ зі снігом і близько -2+3 градусів за Цельсієм. Після заходу сонця буде близько-1-5 морозу.

Центральну частину України сьогодні випробують по-крупному: дощі з мокрим снігом накриє практично всіх крім Дніпропетровської та Запорізької області. На вулиці буде близько -2 + 3 за Цельсієм. Після заходу сонця на вулиці буде близько-1-8 зі знаком «мінус».

На півдні країни сьогодні також пройдуть дощі з мокрим снігом, але в Херсонській області буде лише сильна хмарність. На вулиці очікується близько 0-4 за Цельсієм, а після заходу сонця від -1 до -3 морозу.

Найбільше пощастить жителям Східної України, де замість дощів з мокрим снігом очікується сильна хмарність. Стовпчик термометра покаже від -2 до -4 градусом морозу вдень, а вночі показник опуститься до-6-10 нижче нуля.

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Як повідомляла Politeka, на Україну обрушиться потужна стихія, очікується до 30 сантиметрів снігу.

Також Politeka писала, що названа дата різкої зміни погоди в Україні.