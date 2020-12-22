Німецька супермодель Тоні Гаррн, яка є колишньою нареченою голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, захопила шанувальників умінням дефілювати

Як розповідає Politeka, ролик знаменитість вирішила опублікувати у себе в Instagram.

«За кілька хвилин до початку шоу, перевіряю, чи вмію я ще ходити в цих речах», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Тоні Гаррн ефектно дефілює в чорній сукні з розрізами, демонструючи на камеру бездоганні ноги. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її шанувальників.

"Виглядаєш божественно", "позаземна«,» неперевершений вигляд«,» Тоні, ти просто на висоті«,» дуже гарний вигляд", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, німецька супермодель Тоні Гаррн викликала ажіотаж новим фото зі спальні

Дівчина зробила селфі, стоячи посеред спальні на тлі неприбраного ліжка. Тоні здивувала непричесаним виглядом, та ще й без макіяжу. Проте, апетитні форми моделі компенсують недбалість у зовнішньому вигляді. Гаррн блиснула спокусливим декольте і пружними стегнами, розбурхуючи фантазію своїм бездоганним силуетом.

Нагадавши, екс-наречена Ді Капріо виставила напоказ розкішне тіло в бікіні з бісеру

А ще Politeka повідомляла, що екс-наречена Ді Капріо вбила наповал зізнанням в обіймах коханого