Популярна російська актриса Христина Асмус подражнила шанувальників, показавши пружні форми в тісному топі

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість вирішила викинути у себе в Instagram.

Так, на опублікованому знімку Асмус з чорним волоссям позує в білосніжному топі, ефектно застигнувши перед камерою в спокусливій позі. Особливої пікантності знімку надавало обличчя актриси з практично непомітним макіяжем.

Замість підпису Асмус опублікувала лише стікер у вигляді єдинорога, проте це не завадило її шанувальникам захопитися бездоганною фігурою красуні.

"Вау, запальничка«," Христина, дорога, який же сексуальний колір волосся й образ! Вам дуже йде! 👏 ", "просто красуня«,» на Мілу Йовович тут схожі«," красуня. 😍Красунька🔥. Сильний 👏. Упевнений😮 . Чарівна ❤️», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що російська актриса Христина Асмус приголомшила фанатів зізнанням про те, що на зйомках їй давалося найскладніше

Коли я погоджувалася на роль ведучої в шоу «Золото Геленджика».., найголовнішою дилемою для мене був жанр 😳

"Мені подобалося все, крім подачі. Найбільше я ненавиджу кривлятися! Просто терпіти не можу!!! Від мене вимагалося бути мультиком ☺ ️ надмірно гучною і яскравою. Існувати згідно божевільному парку атракціонів 🎡 і божевільним костюмам (створеним геніальною...) а мені хотілося говорити як людина", - розповіла вона.

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