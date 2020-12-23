Співачка Тіна Кароль полонила витонченим образом і незвичайною позою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 35-річної артистки в Інстагарм опубліковано свіже фото, на якому зірка блиснула талантом.

На чорно-білому кадрі красуня показала себе в сукні з величезним вирізом на спині. Співачка стягнула волосся в тугий пучок, доповнивши зачіску довгими ланцюгами, і злегка відкрила ротик.

Але тим, що розбурхує найбільше, була її млосна поза: Тіна застигла, максимально прогнувшись назад і при цьому тримаючи голову прямо.

Не дивно, що натовп завив від такої краси.

"Ставки високі"; "Ох уж вигини цього тіла..."; "Наша пташка😍❤️", - із захопленням прокоментували користувачі.

Раніше ми повідомляли, уважні шанувальники співачки помітили цікаву деталь, коли вона брала участь в одній з програм на українському телебаченні. Кароль з'явилася в ефірі в бордовому піджаку, який, здавалося, був їй трохи завеликий. І це не дивно - раніше в такому ж піджаку був помічений її колишній колега по "Голосу країни" співак Дан Балан. Найцікавіше, що Тіні приписували "таємний" роман з останнім.

"Стиліст один на двох 😹 Олька креативить 😹; ніхто нічого не підтримує🔥 ☺ 💜 💜; коаліція бордових😄; а я зразу не побачила; може це його і є😏; Боже які зайчики; вона в нього піджак забрала?", - кинулися коментувати користувачі.

Крім того, ми писали, що в мережі з'явилося фото засмаглої Кароль у вечірній сукні - цей образ здатний звести з розуму.

Так, співачка позувала в чорному вбранні зі спокусливим розрізом, що оголив чарівну ніжку, і зі "смачним" декольте.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".

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