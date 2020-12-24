Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, без ліфчика вразила красою

Відома модель-неймовірно прекрасна, тому кожен її образ викликає захват, передає Politeka.net.

Цього разу спокусниця постала в білому вбранні без білизни. Це був сарафанчик, що тримається на найтонших бретельках, які, здавалося, ось-ось зісковзнуть з плечей.

Величезне декольте було настільки сміливим, що привертало увагу, а акценту до нього ще й додавали красива прикраса.

Груди заховалися під тканиною, ледь не виставившись у всій красі.

Зірка розпустила довге рівне волосся, яке красиво опустилося по спині.

Модель майже чорними очима дивилася в камеру і злегка посміхалася.

За кілька годин пост зібрав понад 90 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися ідеальною зовнішністю красуні і писали в її бік масу захоплених слів.

"Богиня", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо зняла себе в дзеркало, розстебнувши блискучий піджак, під яким нічого не виявилося. Зірка приховала за тканиною свій пишний бюст, але при цьому під нею проглядалося найінтимніше.

Зірка також одягла облягаючі шортики, які чудово підкреслили її стегна і обтягнули сідниці.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала в жовтій сорочці, яку кокетливо розчахнула. Під одягом не виявилося білизни, що було видно неозброєним поглядом. При цьому в декольте можна було помітити довгий золотий ланцюжок, який також спокусливо підкреслював груди.

Нагадаємо, що "Міс Всесвіт" Олівія Калпо відчинила блискучий піджачок, під яким нічого не виявилося: "Шик!"

А ще Politeka писала, що "Міс Всесвіт" Олівія Калпо кокетливо приспустила з плечей білосніжний халатик: "ульотні форми"

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