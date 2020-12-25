Курс валют в Україні за вихідні встигне серйозно змінитися

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Нацбанку України, Долар за вихідні сильно просяде. Втратить в ціні і євро. Правда, не так багато, як "зелені".

Так, згідно з прогнозом, до понеділка, 28 грудня, долар втратить 10 копійок. 1 Долар можна буде купити за 28,35 Гривень, у той час як перед вихідними його продавали за 28,45 гривень.

1 Євро в понеділок продаватимуть по 34,56 Гривень, в той час як у четвер 1 євро можна було купити за 34,6 гривень.

100 російських рублів можна буде купити за 38,17 гривень.

Раніше ми писали, що глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко запевнив українців, що боятися дефолту не варто. Він переконаний, що відсутність інвестицій і співпраці з Міжнародним валютним фондом не стане приводом для оголошення дефолту.

Більш того, за словами Марченка, в даний момент немає економічних підстав для оголошення дефолту. У Кабміні впевнені, що приблизно з 2023 року Україна нарешті зможе відмовитися від кредитів та інших запозичень. На даний момент в уряді розробляють стратегію, яка дозволить Україні бути самодостатньою.

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