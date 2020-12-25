Курс валют в Україні за вихідні встигне серйозно змінитися
Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Нацбанку України, Долар за вихідні сильно просяде. Втратить в ціні і євро. Правда, не так багато, як "зелені".
Так, згідно з прогнозом, до понеділка, 28 грудня, долар втратить 10 копійок. 1 Долар можна буде купити за 28,35 Гривень, у той час як перед вихідними його продавали за 28,45 гривень.
1 Євро в понеділок продаватимуть по 34,56 Гривень, в той час як у четвер 1 євро можна було купити за 34,6 гривень.
100 російських рублів можна буде купити за 38,17 гривень.
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Раніше ми писали, що глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко запевнив українців, що боятися дефолту не варто. Він переконаний, що відсутність інвестицій і співпраці з Міжнародним валютним фондом не стане приводом для оголошення дефолту.
Більш того, за словами Марченка, в даний момент немає економічних підстав для оголошення дефолту. У Кабміні впевнені, що приблизно з 2023 року Україна нарешті зможе відмовитися від кредитів та інших запозичень. На даний момент в уряді розробляють стратегію, яка дозволить Україні бути самодостатньою.
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