Популярна українська співачка Тіна Кароль полонила пікантними кадрами, на яких постала зовсім без одягу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала неймовірно спокусливе відео. Тіна використовувала фото, на якому вона була повністю роздягнена. Пружні груди красуня прикривала руками, але ті так і норовили вистрибнути і засвітитися.

Поверх фото наклали ефект дощу, в результаті чого вийшла картина, на якій роздягнена Тіна стоїть під дощем. На тлі грала її відома пісня "Ноченька". До речі, в кліпі на цю пісню, як відомо, Тіна знялася оголеною.

"Самотність-це п'єдестал,

Невичерпне джерело натхнення.

Мої музи шепочуть вам про любов...",- підписала відео зірка.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів і компліментів.

"Тіна, ви вбиваєте своєю красою, і голосом", "нам терміново потрібні ці фото», «яка красива», «Краща», «неймовірно красива», "Королева", "можна нескінченно заслуховувати альбом. Настільки чуттєво, настільки відверто", "мамочка це ж чарівно", "Тіночка, особисто для мене ваша творчість - це невичерпне джерело радості і натхнення", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що пустотлива Кароль постріляла оченятами в компанії Пономарьова, кокетство важко не помітити:"а як же підходить...".

Як повідомляла Politeka, Кароль в образі нескромної Снігурки влаштувала сеанс спокушання для дідусів морозів:"Ох і Тинулечка".

Також Politeka писала, що Кароль вразила природною красою в романтичному новорічному образі:"Скоро все трапиться".