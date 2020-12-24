Популярна українська співачка Тіна Кароль полонила пікантними кадрами, на яких постала зовсім без одягу
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала неймовірно спокусливе відео. Тіна використовувала фото, на якому вона була повністю роздягнена. Пружні груди красуня прикривала руками, але ті так і норовили вистрибнути і засвітитися.
Поверх фото наклали ефект дощу, в результаті чого вийшла картина, на якій роздягнена Тіна стоїть під дощем. На тлі грала її відома пісня "Ноченька". До речі, в кліпі на цю пісню, як відомо, Тіна знялася оголеною.
"Самотність-це п'єдестал,
Невичерпне джерело натхнення.
Мої музи шепочуть вам про любов...",- підписала відео зірка.
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У коментарях співачці залишили масу приємних слів і компліментів.
"Тіна, ви вбиваєте своєю красою, і голосом", "нам терміново потрібні ці фото», «яка красива», «Краща», «неймовірно красива», "Королева", "можна нескінченно заслуховувати альбом. Настільки чуттєво, настільки відверто", "мамочка це ж чарівно", "Тіночка, особисто для мене ваша творчість - це невичерпне джерело радості і натхнення", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що пустотлива Кароль постріляла оченятами в компанії Пономарьова, кокетство важко не помітити:"а як же підходить...".
Як повідомляла Politeka, Кароль в образі нескромної Снігурки влаштувала сеанс спокушання для дідусів морозів:"Ох і Тинулечка".
Також Politeka писала, що Кароль вразила природною красою в романтичному новорічному образі:"Скоро все трапиться".