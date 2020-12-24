Відома російська співачка Лариса Доліна нагадала про себе гучною появою на телебаченні

Як передає Politeka.net, в Instagram шоу "Вечірній Ургант" з'явився анонс передачі, гостею якої стала Лариса Доліна і співак Burito. На фото 65-річна співачка постала в досить епатажному образі. Вона була одягнена в чорний шкіряний піджак і масивні черевики на шнурівці. На голові артистки красувалися косички.

"Сьогодні у нас в гостях народна артистка Росії Лариса Доліна і співак Burito, які представлять спільну пісню», - залишили підпис до посту автори аккаунта.

Варто відзначити, що поява Доліної в новому образі викликала справжній ажіотаж в мережі. У коментарях думки з приводу нової зовнішності артистки розділилися. Одні порахували, що Доліна переборщила в гонитві за молодістю. Інші похвалили зірку за сміливість.

"При всій повазі до Лариси на мою думку це перебір", "Ой, що з Доліною? Їй до лиця елегантність. А цей псевдо-молодіжний стиль лише підкреслює вік", " вона ж Каліпсо з Піратів Карибського моря (на краю світу)!!", "Краще бути гламурною бабусею, ніж старою дівчиною!", "Лариса Доліна виглядає дуже молодо", "Доліна схожа на чужого з цього ж кіно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Доліна приголомшила видом на вечірці з Пугачовою і Басковим: "у готику вдарилася?".

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