Українська співачка Настя Каменських з чоловіком Потапом запалювали у вишиванках на модному заході
Як повідомляє Politeka.net, кадрами співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Зіркове подружжя відвідало святкування Різдва, яке організувала Христя Храновська.
Потап з'явився на заході. Яке проходило в українському стилі, в чорній вишиванці. Каменських же одягла вишитий топ, який оголив її живіт.
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Поруч з Каменських запалювала і телеведуча Катя Осадча. Вона прийшла на святкування в більш традиційному українському вбранні.
Можна почути, що на заході звучала українська музика. Співали й самі гості. Зокрема, на відео, які показала Каменських, потрапило колективне виконання пісні «Ти ж мене підманула».
Як відомо Христя Храновська вже багато років влаштовує масштабне святкування Різдва з перформансами, виступами ДахаБраха, постановками та автентичними музиками. На такі вечори збирається безліч селебрітіс.
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