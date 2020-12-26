Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе в компанії чоловіка
На фото Наомі позує в зеленій сукні з великим декольте і без білизни. Поруч можна побачити Лі Деніелса-американського кінорежисера, продюсера і сценариста. Чоловік був у піджаку і білій сорочці, а образ доповнив стильними окулярами. Парочка на заході виглядала ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З ДНЕМ народження, моя дорогий Лі Деніелс, я тебе дуже люблю !! Пишаюся тобою на кожному рівні ... Я не можу дочекатися, коли світ побачить твій шедевр !! І з нетерпінням чекаю можливості стати його свідком .. беззастережно", - написала зірка.
Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Більше життя", "з Днем народження", "твоє плаття ефектне", "З Різдвом", " З днем народження, мій дорогий. Я так сильно тебе люблю і завжди думаю про тебе", "Наша королева", "Люблю тебе так сильно, королева", "ця чубчик виглядають чудово, дорога".
Ми писали, що 50-річна британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл вразила шанувальників бездоганними формами в міні-сукні.
"Якщо ви не проти називати всіх, кого любите, моїми пантерами, вам це подобається?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Наомі Кемпбелл позує, ефектно розвалившись Анною з пляшкою джина в руці. При цьому руки знаменитість спокусливо облизує, поглядаючи в кадр.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл подражнила формами, примірявши непристойний наряд
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