Масштабні протести у центрі Києва, які влаштували незадоволені ФОПи, обернулися скандалом

Про це у своєму Facebook розповів голова руху SaveФОП Сергій Доротич.

Зокрема, він звинуватив правоохоронців у викраденні майна, яке було куплено громадською організацією "ЗбережиФОП".

Доротич у Facebook зазначив, що силовики нібито викрали речі протестувальників та навіть застосували силу до одного з активістів руху.

"Всі речі і продукти в наметовому містечку намокли. Попередньо ми повідомили поліцію, що від дощу розмокли коробки з продуктами і речами. Купили бокси, щоб зберігати речі. Без опису у силовий спосіб особи в формі спецпризначенців «Тор» викрали речі і нанесли тілесні ушкодження Олександру Шафрай. Викликали швидку і патруль. Нелюди!", - написав Сергій Доротич у своєму Facebook та залишив тег під дописом "Так зароджується диктатура".

Голова руху SaveФОП також опублікував у мікроблозі відеоролик з Майдана Незалежності, де очевидці описують дії правоохоронців як розбій, посилаючись до ст. 187 Кримінального кодексу України: "Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій)".

Раніше ми розповідали, що на Майдані Незалежності 15 грудня відбулися масштабні протести підприємців, які вимагали від влади скасування карантинних заходів та відміну касових апаратів.

Але протести призвели до масових заворушень та сутичок з правоохоронцями. Силовик навіть застосовували кийки та сльозогінний газ.

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