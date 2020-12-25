Телеведуча з "Орла і решки" і блогерка Настя Ивлєєва похвалилася новим образом

Зірка нерідко змінює образи, чим неймовірно дивує своїх шанувальників, передає Politeka.net. Красуня цього разу позувала під час того, як падав сніг.

Івлєєва стояла біля дорогої іномарки посміхаючись, дивлячись в камеру.

Телеведуча одягла сірий светр і чорні штани. Завершила образ зелена шапочка.

Настя розпустила довге чорне волосся, яке стирчало з-під шапки. Зірка здивувала зміною своєї зовнішності, але не вперше, адже раніше вона поставала з рожевим і синім кольорами волосся - все це перуки або накладні пасма.

"Крабовий або Олів'є?!"- запитала зірка.

За годину пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Які ж ви Класні))", " збираєшся перефарбовуватися? Або поки відрощуєш? :)) ", "Відправте мені снігу😭 🤝", "крабовий явно краш", "така красива", " А що, перефарбуй волосся в чорний, капеець як личить😻❤️", " красива, засніжена, нереальна Анастейша!️ ️ ", "Ось це дамочка розтопила зиму", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлєєва останнім часом експериментує із зовнішністю, на цей раз вона постала рудою бестією, натягнувши відповідну перуку. Також дівчина влізла в крихітне червоне плаття з хутряною обробкою, зо за стилем нагадує костюм Санта Клауса.

Раніше повідомлялося, що Настя Ивлеева позувала у футболці, посміхаючись і задерши руку вгору. Волосся у зірки було розпущеним, а голову для кадру зірка трохи підняла. Поруч можна побачити малюнок-карикатуру на знімок телеведучої.

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