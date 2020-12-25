Моторошна трагедія з військовим сталася в місті Нова Каховка, що в Херсонській області

Там двоє молодих людей вбили військового, який зробив їм зауваження. Про це 25 грудня пише Кhersondaily.

Трагедія сталася 25 грудня біля парку атракціонів на Дніпровському проспекті. Там старший солдат-розвідник зробив зауваження агресивній компанії. Між людьми виник скандал. Тоді двоє хлопців на очах у дівчат почали бити військового. Чоловік від травм помер на місці трагедії.

У поліції факт вбивства підтвердили. Наразі всі обставини події встановлюються, ведеться слідство.

Зазначимо, подібний випадок в Україні, на жаль, не єдиний.

Раніше в Запоріжжі, побили бійця полку "Азов" Олега Черевко. Під час очікування дружини під магазином, у "азовця" виник конфлікт з чоловіком, який чіплявся до перехожих дівчат.

Черевко зробив йому зауваження, після чого почалася бійка. Боєць отримав удар в голову, результатом якого стала важка черепно-мозкова травма, а саме перелом основи черепа. Після цього лікарі три доби боролися за життя "азовця", проте вивести його з коми так і не вдалося.

Нагадавши, зупинилося серце українського військового, світ сумує разом з Україною.

Як повідомляла Politeka, життя українського захисника забрав зрадник, який перейшов на бік ворога.

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