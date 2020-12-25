Старший син співака Віктора Павлика Олександр поділився одкровеннями про особисте життя

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" чоловік, який пішов по стопах батька і теж став співаком, розповів про інцидент, який ледь не зруйнував його сім'ю.

Зі своєю дружиною Олесею Олександр живе вже 17 років, разом вони виховують спільного сина Давида. Він навіть назвав себе "єдиним Павликом" в роду, який прожив з дружиною довше за інших.

Олександр познайомився зі своєю майбутньою дружиною коли, йому було 19, а їй - 29. У жінки була дитина від першого шлюбу, але Олександра зовсім не бентежило. В результаті жінка відповіла на залицяння і вони одружилися.

Їх подружнє життя затьмарив тільки один епізод-зрада Олександра з танцівницею з балету шоу "Х-фактор".

"Це правда. Це був службовий роман", - зізнався чоловік.

Олександр Павлик розповів, що інтрижка тривала близько півроку, а дружина дізналася про це зі ЗМІ.

"На всю газету-мій фейс, і ця дівчина поруч. Я неправильно вчинив по відношенню до своєї сім'ї. Був час, коли Олеся викинула речі з дому", - зізнався він.

Олександр дуже вдячний дружині, що вона змогла його пробачити.

"Я, напевно, єдиний Павлик, який довше за інших прожив зі своєю дружиною. Вже 17 років", - додав він.

Олександр Павлік-син народного артиста України від першого шлюбу. Друга дружина народила співакові дочку Христину, якій зараз 33 роки, а третя - сина Павла, який помер у серпні 2020 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Зараз Віктор Павлік одружений на 26-річній Катерині Репяховій. Дівчина працює концертним директором артиста.

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