Відома українська співачка Ані Лорак вразила зовнішністю без макіяжу
Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото, на якому Лорак постала в готельному білому халатику і рушнику на голові. На її обличчі не було ні краплі макіяжу. Зірка не посоромилася віку і зняла себе крупним планом. Варто відзначити, що на обличчі 42-річної красуні не було жодної вади.
"І твоя віра починає окриляти, і чим сильніше і впевненіше ти йдеш вперед, ти з кожним кроком відчуваєш, що чудеса трапляються», - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях стали обговорювати зовнішність діви, залишаючи їй масу приємних слів.
"Мілота", " як ти права, моя хороша.. життя часом буває жорстоке... але в чудеса, сподіватися і вірити треба, обов'язково", "Побільше б таких, справжніх фото", "природне сяйво"," Я закохався ще більше! Без макіяжу, зовсім молоденька дівчинка!» ,- пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Ані Лорак вразила фігурою в костюмі з коротким топом. Зірка з нарощеним довгим волоссям блиснула розкішною фігуркою, змусивши шанувальників ковтати слинки. Красуня була одягнена в штани з високою талією і спокусливий топ, який вигідно підкреслив пишний бюст співачки.
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