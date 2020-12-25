Погода приємно порадує українців перед Новим роком

Про це йдеться у свіжому прогнозі погоди від Укргідрометеоцентру.

Так, українців попередили про аномальне потепління, яке зачепить деякі області перед Новим роком.

Авторитетні синоптики вирішили оновити прогноз погоди на найближчі п'ять днів і стверджують, що 29 грудня у всій Україні очікується сонце, а в деяких регіонах стовпчики піднімуться до +13.

Якщо сьогодні, 25 грудня, в деяких регіонах буде мерзенна погода: на півдні до +11, а на Сході - сніг з морозами до -5, а в інших - можливі дощі.

То з кожним днем буде стає все тепліше і 29 грудня прояснення торкнеться більшість територій. Як стверждують в Укргідрометеоцентрі, в цей день похмуро буде тільки на північному сході, а на Закарпатті-дощ.

Температура вдень від + 6 до +10, вночі +1+4, на Сході +3+5 вдень і -1... + 1 вночі. А на півдні синоптики обіцяють рекордні для кінця грудня +10+13 вдень і +4+6 вночі.

Раніше ми розповідали, що в січні 2021 року буде трохи тепліше, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 2-2, 5 градуса вище середніх значень.

В Укргідрометеоцентрі прогнозують, що середня місячна температура передбачається на рівні -4..0, у південній частині місцями + 1-3,що на 2-2, 5 градуси вище середніх багаторічних значень.м

Місячна кількість опадів очікується на рівні 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм.

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