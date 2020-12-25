Дружина мандрівника Дмитра Комарова, модель і телеведуча Олександра Кучеренко показала себе в незвичному образі

Зірка постала в цікавому образі в басейні, передає Politeka.net. Модель розповіла, що займається спортом, а допомагає їй тренер.

Кучеренко була сфотографована, виглянувши з води в спеціальній шапочці і окулярах. Зірка була без макіяжу, вона дивилася в камеру і посміхалася.

Дружина Комарова розповіла, що займається плаванням два рази на тиждень, а тренер лише недавно впізнала її по телевізору при макіяжі.

В одному з інтерв'ю Олександра зізналася, що може проплисти два кілометри за тренування, дізнавшись про це тренер стала вимагати плисти вказану відстань на кожному занятті.

"За це я їй дуже вдячна - не пам'ятаю своєї кращої фізичної форми! В цьому році я знайшла свій ідеальний (після танців 😉) вид спорту - плавання задіює все тіло, підтягує шкіру, тренує витривалість і дихання, підвищує імунітет, а ще очищає думки!",- написала Кучеренко.

За словами телеведучої, вона відчуває себе дуже енергійною після тренування в басейні.

"Я навчилася плавати всіма видами, а також дельфіном, про що давно мріяла. Так що тепер це - моя найкраща зброя в боротьбі за сталевий прес!)... у мене ще 500 метрів залишилося) попливла далі. У 2021 рік))", - написала Олександра.

За три години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів:

"Красуня і спортсменка😍 😍 😍"," той випадок, коли навіть в шапочці для плавання красиво)))😍", " так, це самий здоровий вид спорту 👍. Він вам підходить 😍", " ви красива з макіяжем або без!".

Нагадаємо, Комаров з "Світу навиворіт" зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі:" пізно ввечері я...".