Голлівудська актриса українського походження, дівчина Джеймса Бонда Ольга Куриленко підкорила фанатів пікантним святковим образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала дуже привабливе фото. Актриса була одягнена в непристойну сукню з дуже глибоким декольте. Сукня бежевого відтінку прикривала найінтимніше. При цьому мотузочки доповнювали образ, привертаючи увагу до бюста зірки.

Щоб знімок був святковим, Ольга приклеїла собі в фотошопі шапку Санта Клауса, а також мультяшного оленя. На тлі красувалися сніжинки. Ніжний макіяж Куриленко зводив з розуму, образ вийшов дуже чуттєвим.

"З Різдвом!",- підписала фото зірка.

За кілька годин пост актриси зібрав майже 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Безсоромна Снігуронька», "О боже мій ти яка красива дівчина», "чому так мило", "Так чудова. З Різдвом, чудова Ольга", " З Різдвом Христовим, Ольга. Гарного дня", "Вау так красиво", "ти красива", "Свята Моллі... дякую @olgakurylenkoofficial за публікацію цієї фотографії. Абсолютно приголомшливо... Сподіваюся, у вас було чудове Різдво", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що 40-річна Ольга Куриленко ощасливила кадрами в пікантному платтячку. Актриса розвалилася на підлозі, підігнувши під себе ноги. Ольга позувала на бордовому ліжку, злегка задерши спідницю і оголивши коліна.

Нагадаємо, що Куриленко засвітила зайве в прозорій сукні, вигляд у дзеркалі ще відвертіший: "гаряча штучка".

Як повідомляла Politeka, Куриленко полонила пухкими губками і фатальним поглядом: «яка пишність».

Також Politeka писала, що Куриленко блиснула в мереживній міні-сукні: "подаруночок під ялинку".