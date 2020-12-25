Опади поки не планують залишати територію України

Про це у свіжому прогнозі погоди попередила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра, 26 грудня, у деяких регіонах очікуються опади та можливе мокрий сніг.

А в решті регіонів буде суха погода. Що стосується вітру, то він буде некомфортним та південно-східним.

"Температура повітря вихідними впродовж дня коливатиметься у більшості областей України близько нуля, на Півдні традиційно тепліше, +3+7 градусів", - продовжила Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Опадів також не очікується у Києві, а вже у неділю, 27 грудня, у столиці очікується сонячна погода. Вночі буде -2, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2 градусів.

"Так що ганяти за подарунками і передноворічними закупами можна буде безпечно, не слизько і навіть періодично задирати голову і дивитися або на красиві хмари, або на сонце", - своєрідно Наталка Діденко резюмувала у своєму мікроблозі.

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Якщо на Різдво в деяких регіонах можливі морози до -5 градусів, то вже 29 грудня майже по всій території країни буде сонячна погода, за винятком Закарпаття - там пройдуть дощі.

Температура вдень, 29 грудня, від + 6 до +10, вночі +1+4, на Сході +3+5 вдень і -1... + 1 вночі. А на півдні синоптики обіцяють рекордні для кінця грудня +10+13 вдень і +4+6 вночі.

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