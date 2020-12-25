У ніч на п'ятницю, 25 грудня, обірвалося життя легендарного українця, який користувався безмежним авторитетом у спортсменів

Як розповідає Politeka, про це повідомляє прес-служба Федерації греко-римської боротьби України.

«У ніч з 24 на 25 грудня 2020 року на 93-му році життя пішов з життя легендарний Іван Гаврилович Богдан, олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу, Радянського Союзу, Спартакіади народів СРСР», - йдеться в повідомленні.

Пізніше дану інформацію підтвердив і народний депутат, а також Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

«На превеликий жаль на 93-ому році життя пішов на небеса Іван Гаврилович Богдан 😞 людина, яка користувалася безмежним авторитетом і повагою у всього спортивного співтовариства...Царство Небесне!", - розповів він.

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