Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валю Будько в серіалі "Свати", приємно здивувала публіку

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 67-річної зірки в Instagram опубліковано нове фото, на якому актриса постала в яскравому образі.

Тетяна, яка полюбилася багатьом по ролі безжурної та прямолінійної Валюхи, була в пухнастому шарфі-хустці фіолетового кольору і чорній куртці. В руках актриса тримала букет квітів. В очі відразу ж кидається її яскравий макіяж: підведені очі, рум'яні щоки та червоні губи - так і виблискує моложавим видом.

Актриса обдарувала фанатів щирою посмішкою.

"З наступаючим Новим роком! ❤ ️ 🙏", - підписано фото.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Танюша ви прекрасні. Здоров'я і всіх благ Вам. З наступаючим Новим роком"

"Взаємно, наша красуня!🍷🍷"

"Дуже красива жінка і улюблена актриса!!!"

"Танюша, щічки-яблучка!! Неповторна!"

"Я Вами захоплююся, ви така гарненька"

Раніше ми повідомляли, в Мережі активно обговорюють Кравченко в образі лижниці. Зірка була в спортивних червоних штанях і кофті, зеленій жилетці і в'язаній синій шапці з помпоном. В руках Тетяна Едуардівна тримала лижні палиці.

Судячи з заднього фону, вона перебувала в засніженому лісі, і трохи збентежила розгубленим виглядом.

"Замість тисячі слів❤️", - написали автори поста.

"💐 💐 💐красуня", " відмінно!Молодець!👍 👍 👍 🌹 🌲 💋", "Я просто захоплююся цією актрисою і цією жінкою!!! 👍", "Це де ж стільки снігу? ❤ ️", "Супер!", "Дуже рада за Вас, Тетяна! Свіже повітря це те що треба)!+ 🔥 😍 👏", - прокоментували знімок фанати.

Нагадаємо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.