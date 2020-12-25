Популярна українська виконавиця Настя Каменських спокусила шанувальників, показавши ідеальну гордість в прозорій сукні

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Деталі - це все", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Каменських постає перед камерою, одягнувшись в прозоре плаття і фіолетову накидку, демонструючи ідеальні і довгі ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Хороший лук" « "бомба», «Настя, я вас не впізнала", " Я не можу перестати слухати пісню Vibe! Спасибі за цей шедевр!", "красуня», «які довгі ноги»," в такому образі жоден чарівник не страшний)))) Прям космос з зірками і сузір'ями ;) Туманність Каменських", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників жаркими рухами на яхті

Так, дівчина вирішила надіти обтягуючий купальник леопардового забарвлення і забралася на дах яхти де показала свої спокусливі вигини і пружні форми в "стилі собачки", як в їх знаменитій пісні з репером Потапом.

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