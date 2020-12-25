Популярна виконавиця Анна Седокова у тісному вбранні змусила милуватися апетитними формами

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Sexy look за 10 хв1. Робимо високий хвіст. Пригладжуємо волосся лаком, а краще гелем. Натягуємо до променистої посмішки. 2. Робимо високу "гульку" (підкажіть який аналог цього чарівного слова ? ) не теж прилизуємо. І робимо висотою з 7. Не гімнастичну. Важливий розмір. 3. Ідеальний тон. 4. Дуже пухнасті вії, ми встигли наклеїти. 5. Швидко розтушована коричнева стрілка. 6. Яскрава помада. Мені зараз подобається. Бардо», - йдеться в повідомленні.

Також Седокова розповіла, що в даному питанні важливий хайлайтер, але якщо тільки на нього є час.

"Ми не встигли 🤣 8. Не забувайте про шию і тіло. Якщо відкрите плаття завжди золотіть ручки. Я все. Їду на корпорат. А потім ще концерт. Обожнюю п'ятниці ♥ ️ " » - розповіла зірка.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Седокова позує, одягнувшись в тісний наряд і змусивши своїх шанувальників милуватися неосяжними «горбами» у всій красі.

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На своїй сторінці в Instagram співачка розмістила фото, на якому в білому обтягуючому одязі ефектно розляглася в кріслі Снігової королеви, в волю давши насолодитися всім своєю видатною фігурою.

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