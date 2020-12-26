Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", вразила відвертим фото зі своїм обранцем

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала з переможцем шоу Олександром Еллертом. Актриса сіла верхи на чоловіка, цілуючи його в губи. Фото виглядало неймовірно пристрасним і відвертим.

"Я так люблю це, все це. З тобою мені можна бути будь-якою - смішною, дурною, нестриманою, втомленою... будь-якою! Ніколи ще твої очі не показали мені питання або сумнівів. Бачу в них завжди одне і теж: глибину твоєї душі", - зазначила Мішина, нагадавши обранцеві про їх перше побачення.

За словами актриси, присутність Еллерта впливала на неї дивним чином. Вона відразу ж відчувала себе опудалом з країни Оз, яке шукає мізки. Також вона згадала перший поцілунок з обранцем, який викликав у неї неймовірні почуття.

"Я люблю тебе @ellert_a і хоч ми і сказали ці слова сотню тисяч разів за останні три місяці, вони все так само трепетно відгукуються в мені", - підкреслила Мішина.

У коментарях стали активно обговорювати зізнання Мішиної, залишаючи поздоровлення і компліменти.

"@ellert_a бережи її, а то у мого тата є двоствольна рушниця з якої я вмію стріляти", "наймиліша пара України", "які ви класні", " ви круті! Любові вам несамовитої! Розумійте і бережіть один одного!", "Я рада, що ви разом!, "Розрив сердечка. Тепер всі дівчатка будуть хотіти такого Еллерта", - пишуть користувачі Мережі.

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