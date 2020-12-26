Навіть у свята багатьом українцям доводиться вирішувати питання з посилками і банківськими операціями

Як стало відомо Politeka.net, у вихідні дні з нагоди Нового року та Різдва установи працюватимуть за скороченим графіком. 31 Грудня багато банків закриють свої відділення вже о 14 годині - клієнтам потрібно встигнути до обіду отримати консультації і провести невідкладні процедури. У новому 2021 році 4 і 5 січня співробітникам банків доведеться працювати повний день, 6 січня - на годину менше, а 7 і 8 січня всі підуть на законний вихідний.

"Укрпошта" має бути відкритою 31 грудня, проте 1 та 7 січня - вихідні дні. У період з 2 по 5 січня відділення повернуться до звичайного графіку роботи, проте перед православним Різдвом, 6 січня, буде скорочений день, 8 січня співробітники вийдуть на повні робочі зміни. Варто звернути увагу, що найбільш завантажені відділення "Укрпошти" збираються працювати без вихідних, такі є в обласних центрах і багатонаселених містах по всій Україні.

"Нова пошта" вже оголосила, що 31 Грудня її відділення будуть відкриті до 18:00, після чого оператори підуть готуватися до Нового року. У 2021-му співробітники компанії зможуть повноцінно відпочити 1, 7 і 8 січня, а 6 січня відділення закриють до 18 години.

Раніше Кабінет міністрів скасував одну з карантинних заборон і дозволив ресторанам працювати всю новорічну ніч з 31 на 1 січня, заклади повинні закритися лише вранці. Такий виняток зробили тільки на честь свята, в інші дні робота кафе і ресторанів заборонена з 23 до 7 годин.

Нагадаємо, українців попередили про нові карантинні заборони: що буде заборонено зовсім скоро.

Як повідомляла Politeka, Новий Рік під забороною, кого з українців торкнеться нове рішення МВС і що не можна робити: "навіть до 22:00…»

Також Politeka писала, що погода готує випробування на Різдво: до чого готуватися українцям.