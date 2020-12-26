Відома співачка, дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва побешкетувала в ліжечку, поки її чоловік на роботі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала в піжамі і масці для сну. Альбіна вибрала ніжну рожеву піжаму з написами. На голові у жінки красувалася гулька. Вона відкрила маску для сну, показавши одне око. Джанабаєва вирішила побешкетувати прямо в ліжечку, грайливо висунувши язик і підморгнувши шанувальникам.

"Все бачу, все знаю, все розумію», - підписала знімок зірка.

У коментарях 41-річній артистці залишили масу захоплених відгуків.

"Вогонь", "ви прекрасні", "ідеальна", "Ну таке ви Сонце", "Мир тобі і душі твоїй ніжно-поетичній, дорогоцінна Альбіна"," Я вас просто обожнюю, побачила в стрічці - і настрій на весь день готовий!»,- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Альбіна поділилася променистим знімком, поки її чоловік, Валерій Меладзе виступає на корпоративі в Києві. Раніше ми писали, що телеведучий Володимир Остапчук поділився відео з київського ресторану, де виступав Валерій Меладзе і Світлана Лобода.

Нагадаємо, що Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе довго приховували свої стосунки. Альбіна довго ходила в коханках співака.

Нагадаємо, що постаріла Джанабаєва засвітилася в обіймах молодого красеня, Меладзе не при справах: "як завжди...".

Як повідомляла Politeka, Джанабаєва посвітила своєю "насолодою" в занадто сміливому декольте:"все яскравіше і яскравіше".

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