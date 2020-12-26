Після Нового року українців чекає невелике зміцнення національної валюти

Такий прогноз дали експерти в щотижневому економічному огляді Ukraine Economic Outlook, пише finance.ua. Відзначається, що після Нового року в країні буде профіцит валюти. Це означає, що Долар трохи ослабне. Курс валюти повернеться в коридор 27,7-28,2 грн за долар.

Як відомо, за останній тиждень долар зміцнився по відношенню до гривні. Курс виріс хоч і небагато, але схвилював українців. На 1,6% подорожчав і євро.

Як пояснюють експерти, гривня почала слабшати через низький обсяг пропозиції валюти на міжбанку. Крім цього, іноземні компанії тиснуть на валютний ринок в Україні. Відзначається, що до Нового року зростання курсу може продовжитися до 28,3 гривень за долар. Однак причин для того, щоб курс був вище 28,3 гривень, на даний момент немає.

Експерти також прогнозують, що відновлення інвестицій почнеться тільки ближче до середини січня. Зараз у цій сфері затишшя.

Раніше в Міністерстві фінансів України поспішили запевнити українців, що країні не загрожує дефолт. Незважаючи на відсутність інвестицій і кредитування МВФ, поки немає економічних обґрунтувань для оголошення дефолту.

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