Курс валют в Україні 26 грудня заморозить долар і євро, яким готують "чорний понеділок" після вихідних

Таким є прогноз фахівців, передає Politeka.

Стодоларовий "американець" сьогодні заморозять, проте в понеділок він голосно завалиться. Гривня "відкусить" 10,04 пункту. До середини останнього робочого дня він вже впав на 10,37 позиції, але до кінця дня Бенджаміну Франкліну вдалося трохи «відігратися».

Євро також впаде в понеділок. Йдеться про втрату 5,55 пунктів.

Курс валют в Україні 26 грудня буде таким:

100 доларів – 2845,51 грн;

100 євро - 3461,56 грн.

Російський рубль сьогодні залишиться "на дні". Його можна буде купити за 0,37814 грн.

Раніше ми попереджали, що курс долара може злетіти до 32 грн/$, якщо Україна оголосить дефолт.

За словами експерта Андрія Гойлова, суму коштів, яку планується витратити найближчий місяць-тримати в національній валюті, а всі інші заощадження краще перевести у валюту.

Разом з тим, за прогнозом експерта, якщо Україна оголосить дефолт, то наслідки для населення будуть не настільки критичними, якщо порівнювати з 2015 роком. Тоді одну з головних ролей грала активна фаза війни на Донбасі.

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