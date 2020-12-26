Глядачі з нетерпінням чекають продовження гучного серила "Свати"
Як відомо, зовсім скоро вийде сьомий сезон популярного проекту, а поки шанувальники згадують найяскравіші моменти з улюбленими героями. На одній з фан-сторінок в соцмережі "Instagram" з'явився кадр з артистом Федором Добронравовим, пише Politeka.net
Найбільшу популярність і любов широкої публіки актор отримав після зйомок у серіалі «Свати», в якому зіграв роль Івана Будька, чоловіка харизматичної і веселої Валюхи.
На фото, яке з'явилося в мікроблозі, він весело позує одягнений по-зимовому. На акторі сіра хутряна шапка, дублянка і теплий светр.
Знімок вийшов настільки реалістичним, що передає всі мімічні зморшки і складки на обличчі Добронравова.
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"Ми Свати, проводимо конкурс на честь Нового року", - йдеться в підписі.
До цього ми повідомляли, що російський актор Федір Добронравов, відомий за роллю Івана Будька в серіалі «Свати», засвітився з дитиною на руках.
Автори аккаунта не стали уточнювати, чи була це внучка Добронравова або інша дитина. Фанати припустили, що це одна з онучок. Як відомо, у актора їх три. У будь-якому випадку, на фото актор виглядав щасливим.
Нагадаємо, що Федір Добронравов зі "Сватів" показав, як сильно любить свою пишногруду дружину: "а як же Валюха?"
А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото
Також Politeka повідомляла, Валюху з " Сватів "змусили ридати прямо на вулиці, Добронравов би не стерпів:" це не Митяй, це..."