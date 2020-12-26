З нового року українцям доведеться платити більше податків через важливі нововведення

Як повідомляє Politeka.net, у грудні 2020 року в Україні підвищили прожитковий мінімум, а з початку 2021-го мінімальна заробітна плата підвищиться до шести тисяч гривень - саме від цих показників залежить розмір деяких внесків. Вже відомо, на які платежі вплинуть зміни.

З 1 січня 2021 року податок на нерухомість підвищиться з 62,5 до 70,8 гривень за кожен квадратний метр понад норму: 120 "квадратів" - для приватних будинків і 60 квадратних метрів - для квартир. Крім того, через нові зарплати мінімальний розмір ЄСВ піднімуть зі 1100 до 1320 гривень. Збільшиться також єдиний податок для фізичних осіб-підприємців: з 210,2 до 227 гривень для першої групи (10% від прожиткового мінімуму) і з 944 до 1200 гривень (20% від мінімальної зарплати).

Згаданий податок на житло планують змінити, відповідний законопроект вже готують до розгляду у Верховній Раді. В даний час сума залежить тільки від площі, але автори ініціативи хочуть прив'язати її ще й до оціночної вартості житла, розглядають ставку до 0,02%. Від такого податку позбавлять пенсіонерів, ветеранів або недієздатних українців, якщо квартира коштує до 300 мінімальних зарплат у великих містах і до 100 мінімалок в населених пунктах з населенням до одного мільйона чоловік. Для будинків пільгова вартість становить 600 і 250 мінімалок відповідно.

За чинним законодавством за квартири з однаковою площею потрібно платити одну і ту ж суму, наприклад в Києві за житлоплощу в 70 квадратних метрів доведеться віддати приблизно 708 гривень. За новими правилами квартиру вартістю 1,2 мільйона гривень обкладуть податком у розмірі 2,4 тисячі гривень, а якщо житло оцінять у два мільйони гривень, то сума зросте до чотирьох тисяч гривень за ту ж площу.

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