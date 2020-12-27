Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, блиснула бюстом в дуже спокусливому вирізі

Зірка розбурхує фантазії шанувальників своїми формами в нарядах, від яких просто нереально відірватися, пише Politeka.net. Цього разу зірка постала в сукні, що обтягнула її шикарні груди і стегна.

Модель позувала на дивані, посвітивши ідеальними формами.

Гюль заворожила своїми "персиками", що виставилися з глибокого декольте вбрання. Пишний бюст став акцентом, здавалося б, простого чорного плаття.

Завдяки тканині стала видна струнка талія, а округлі стегна - доводять до запаморочення.

Зірка дивилася в камеру з-під пишних вій. Губи моделі були прочинені, і вона трохи посміхалася.

У руці зірка тримала свій довгий хвіст.

За вісім годин пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік гарячої красуні багато приємних коментарів.

"Пекучий гламур", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі позувала біля ялинки, можна сказати, ставши справжнім новорічним сюрпризом.

Модель була в наряді з великим вирізом збоку, в результаті якого на очі потрапили тонка талія і частина пишних грудей.

Крім того, було видно, що зірка не одягла ні ліфчика, ні трусиків, що надавало знімку особливої пікантності.

Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі, позбувшись білизни, позувала в спокусливій позі з задертими до верху руками. А оскільки красуня, на додаток до цього, приспустила штани, її форми можна було розглянути у всій красі.

"Категорія тіла-Діва", - коротко йдеться в підписі.

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