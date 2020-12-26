Дружина мандрівника Дмитра Комарова, модель і телеведуча Олександра Кучеренко похвалилася ще одним своїм талантом

Красуня днями розповіла, що плаває в басейні по два кілометри, передає Politeka.net. Як виявилося, зірка володіє не тільки спортивними, але і кулінарними здібностями.

Зірка похвалилася своєю солодкою ялинкою, яку спекла сама. Зірка розмістила відео, на якому продемонструвала етапи приготування (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Олександра позувала в блакитному светрі і розпустила довге волосся. Красуня посміхалася, тримаючи в руках свій "витвір мистецтва".

"Останні вихідні цього року! Треба провести їх з користю і радістю. Встигнути зустрітися з друзями, сказати важливі слова тим, кого любиш, і обов'язково перед Новим роком заїхати до батьків. І пригостити їх чимось смачненьким)

Сьогодні я приготувала для своїх тата і мами таку солодку ялинку 😉 побачила десь в мережі цей простий рецепт і вирішила спробувати. Вийшло настільки добре і смачно, що ледь встигла сфотографувати)) Для вас! Можливо, і Вам днями захочеться так порадувати своїх близьких😋 🎄 з наступаючим!",- написала Кучеренко.

За сім годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків і багато коментарів.

"Спасибі ❤️ апетитно виглядає, і готувати просто) будемо пробувати експериментувати)", " Супер! Виглядає просто чарівно😍 😍 😍", " як красиво!СПАСИБІ, Сашо!В скарбничку різдвяних рецептів😉❤️", "👏 👏 солодка піца", " клас! Сашенька, у вас стільки талантів 😘❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Комаров з " Світу навиворіт "зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі:" пізно ввечері я...".