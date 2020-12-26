При здачі квартири в оренду важливо пам'ятати про те, як розрахувати вартість орендної плати, а також як проводиться оплата відповідного податку
Багато українців використовують здачу квартир в якості додаткового джерела доходів. При цьому, як пише Юридичний портал, в цьому питанні важливо пам'ятати про деякі правила і нюанси.
Так, щоб розрахувати прийнятну вартість оренди, потрібно вивчити середні ціни на ринку нерухомості; врахувати метраж, стан і укомплектованість квартири меблями і побутовою технікою; взяти до уваги розташування квартири і наявність поблизу різних об'єктів інфраструктури.
Також важливо врахувати, що подобова оренда приносить більше прибутку, однак і вимагає великих вкладень і часу.
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Окремо важливо знати про те, що здача квартири в оренду оподатковується, а несплата податку є правопорушенням і обкладається штрафом у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.
Власник квартири повинен виплачувати податок 4 рази на рік. Його розмір становить 18% від розміру доходу, отриманого зі здачі нерухомості.
Раніше ми розповідали, що українці будуть по-новому платити податок на нерухомість.
Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.
При цьому, якщо нерухомість здається в оренду, власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.
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