При здачі квартири в оренду важливо пам'ятати про те, як розрахувати вартість орендної плати, а також як проводиться оплата відповідного податку

Багато українців використовують здачу квартир в якості додаткового джерела доходів. При цьому, як пише Юридичний портал, в цьому питанні важливо пам'ятати про деякі правила і нюанси.

Так, щоб розрахувати прийнятну вартість оренди, потрібно вивчити середні ціни на ринку нерухомості; врахувати метраж, стан і укомплектованість квартири меблями і побутовою технікою; взяти до уваги розташування квартири і наявність поблизу різних об'єктів інфраструктури.

Також важливо врахувати, що подобова оренда приносить більше прибутку, однак і вимагає великих вкладень і часу.

Окремо важливо знати про те, що здача квартири в оренду оподатковується, а несплата податку є правопорушенням і обкладається штрафом у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Власник квартири повинен виплачувати податок 4 рази на рік. Його розмір становить 18% від розміру доходу, отриманого зі здачі нерухомості.

Раніше ми розповідали, що українці будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

При цьому, якщо нерухомість здається в оренду, власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

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