Відома українська співачка Настя Каменських підкорила фанатів, показавшись перед камерою після того, як стала блондинкою

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці в TikTok.

Так, красуня постає перед камерою, забарвившись в блондинку, демонструючи елегантність і жіночність. Попри те, що ролик знаменитість ніяк не підписала, її шанувальники були в «дикому» захваті від побаченого.

"Мені спочатку здалося, що це Валерія«," у всіх думки різні,як на мене, вона стала виглядати на 15», " ти класна-але це тобі не підходить!", "Настя, виглядаєш просто чудово«," красуня! Тобі дуже йде", "красуня», «схожа на Шерон Стоун», "круто", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що виконавиця Настя Каменських спокусила шанувальників, показавши ідеальну гордість в прозорій сукні

"Деталі - це все", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Каменських постає перед камерою, одягнувшись в прозоре плаття і фіолетову накидку, демонструючи ідеальні й довгі ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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