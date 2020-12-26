Британська супермодель Демі Роуз вразила пружними формами, примірявши на відпочинку тісний купальник

Як розповідає Politeka, кадром знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Єдині солодощі, до якої я пристрастилася, це асаї, а моє грішне задоволення - арахісове масло", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Демі Роуз постає перед шанувальниками в тісному купальнику, який ледь витримує вагу її значних «ягідок». При цьому шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати, викинувши кадри в каруселі Stories.

До цього ми розповідали, що модель купальників й нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", здивувала незвичайним чином в кофтині з ремінцями

Цього разу модель порадувала вечірнім образом в незвичайній майці й чорних брюках. Дівчина вирішила надіти кофтинку, яка не тільки не приховала її фігуру, але ще і підкреслила досить пишний бюст.

До слова, сама модель впевнена, що виглядає краще багатьох моделей, тому зовсім не соромиться показувати своє тіло на публіці без одягу і білизни й часто влаштовує фотосесії в «костюмі Єви» в досить нестандартних локаціях.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер