Актриса Тетяну Кравченко, яка зіграла Валю Будько в серіалі "Свати" застукали з молодим чоловіком

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 67-річної зірки в Instagram опубліковано нове фото, на якому актриса цілується з невідомим чоловіком в червоному одязі.

Сама Краченко була одягнена по-зимовому: в куртці з хутром, в головному уборі і жовтих окулярах.

Камери підловили їх в той момент, коли парочка пригорнула один одного і застигла в поцілунку.

"Будьте щасливі і улюблені",-підписали автори фан-сторінки.

За 2 хвилини знімок сподобався сотні людей. У коментарі прийшла російська співачка Алла Пугачова, яка написала: «Ах яка пара».

Звернемо увагу, що публікація провисіла всього 2 хвилини, потім її видалили з незрозумілих причин.

Раніше ми повідомляли, в мережі активно обговорюють Кравченко в образі лижниці. Зірка була в спортивних червоних штанях і кофті, зеленій жилетці і в'язаній синій шапці з помпоном. В руках Тетяна Едуардівна тримала лижні палиці.

Судячи з заднього фону, вона перебувала в засніженому лісі, і трохи збентежила розгубленим виглядом.

"Замість тисячі слів❤️", - написали автори поста.

"💐 💐 💐красуня", " відмінно!Молодець!👍 👍 👍 🌹 🌲 💋 ", "Я просто захоплююся цією актрисою і цією жінкою!!! 👍 ", "Це де ж стільки снігу? ❤ ️ ", "Супер!", "Дуже рада за Вас, Тетяна! Свіже повітря це те що треба)!+ 🔥 😍 👏 ",- прокоментували знімок фанати.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.