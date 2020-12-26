Дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова подражнила шанувальників, виконавши запальний танець в міні-спідниці

Як розповідає Politeka, знаменитість ролики розмістила у себе в Instagram.

"Найкращий день у моєму житті!"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику красуня, в стилі Наді Дорофєєвої, ефектно рухається під музику, демонструючи неймовірні форми у всій красі.

"Що за..." - йдеться на іншій фотографії.

На ній Горова позує спиною на камеру, хвалячись своєю курточкою.

А шанувальників знаменитість позбавила від можливості що-небудь сказати, розмістивши кадри у себе в каруселі Stories.

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На фото красуня позувала в білих міні-шортиках і шкарпетках. Дівчина стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, хвалячись витонченою фігурою і плоским животиком. Горова зібрала волосся в хвостик, а ніжку спокусливо загнула.

"Що ти точно зробиш в 2021?",- поставила запитання фанатам Наташа.

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