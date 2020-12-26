Популярна українська актриса Віра Кекелія з "Квартал 95" вразила розкішною зовнішністю, примірявши сукню з сіткою

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці красуні в Instagram.

"Сьогодні особливий випуск @zhenskiykvartal_official ! По-перше, ви побачите наші найкращі номери за весь час існування нашого жіночого колективу, а по-друге, ви почуєте від кожної з нас як все починалося», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях красуня постає перед камерою в елегантному чорному платті, поверх якого видніється сіточка.

"Подобаєтеся дуже", "лялечка«,» ляля яка«," ось це форми! Бомба", - пишуть її шанувальники.

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На фото Віра позує в чорному піджаку і штанях, а на ногах можна помітити туфлі. У красуні під нарядом нічого не виявилося, навіть бюстгальтера, що зробило кадр дуже провокаційним. Дівчина на декількох кадрах похвалилася своєю красою і фігурою.

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