Популярна американська модель нижньої білизни Ебігейл Речфорд вразила бездоганною фігурою, вмостившись на ліжку

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала в Instagram.

Так, на опублікованих роликах Речфорд позує, лежачи на ліжку, і спокусливо поглядаючи в кадр. При цьому значні обсяги знаменитість прикрила лише смужкою тканини, засвітивши явно зайве.

У якийсь момент знаменитість опускає камеру, демонструючи засмагле тіло з бездоганною талією. А ось шанувальників знаменитість позбавила можливості висловитися про бездоганне тіло кумира, розмістивши кадри в каруселі Сторіс.

Сам ролик Речфорд при цьому ніяк не підписала, лише єхидно посміхаючись в кадр.

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Популярна модель Ебі Речфорд намагається бути в центрі уваги, радуючи публіку новими постами в соціальній мережі Instagram і вражаючи красою в сміливих образах. Дівчина постійно приміряє щось нове, адже знімається в рекламі білизни й щоб її «луки» не так часто повторювалися, Ебі максимально змінює зони для зйомки.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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