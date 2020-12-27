Модель та інстадива Кім Лі, яку в мережі називають корейською Кардашьян, запаморочила голову сліпучою красою

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала зблизька дивовижні й бездоганні риси обличчя.

Злегка розпатлана брюнетка вхопилася рукою за волосся і пильно подивилася в камеру крізь окуляри з прозорими стеклами. Лялькова зовнішність, та ще й соковиті, пухкі губи зробили свою справу - публіка прийшла в захват від такої неземної краси.

Як відомо, Кім Лі також ще захоплюється музикою: грає на фортепіано і є професійним DJ-єм. Швидше за все, саме з цим і пов'язані її життєстверджуючі слова в підписі.

"Я дала собі обіцянку, обіцянку, якої повинна дотримуватися📝", - заінтигувала модель публіку.

"Боже мій🤤 😍"; "твоя краса, я люблю твоє обличчя❤️👸"; "це здорово, кім дотримуйся планів❤️"; "як Барбі🤤"; "ви не тільки будете його дотримуватися, але і досягнете успіху в цьому! Продовжуйте в тому ж дусі! Це окупиться! @kimlee💯 🔥❤️"; "Привіт, красуня !! Просто приголомшлива!! 😍"; "Дивлячись такими красивими-прекрасивими очима"; "Божественна 🔥 і ніжна, ця маленька принцеса", - прокоментували фанати дівчини.

До цього Кім Лі виставляла в Instagram відео, як вона грає на білому фортепіано композицію з відомої різдвяної пісні. Дівчина постала в чорному топі: так що шанувальники милувалися не тільки її відмінною грою, але й апетитними формами.

"З Різдвом❤️", - підписала кадри талановита красуня.

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