Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва приємно здивувала публіку новими фото

Як передає Politeka.net, 41-річна співачка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала під час відпочинку в Дубаї.

Джанабаєва, вочевидь, зручно розташувалася на шезлонгу - засвітивши на задньому тлі впізнаваний готель. Зірка продемонструвала себе з близького ракурсу, опустивши нижче ліф від бікіні. Красуня блиснула апетитними "лініями" бюсту, підрум'яненого під південним сонцем.

Альбіна розпустила волосся, уклавши його на плече, та одягла темні сонцезахисні окуляри. Користувачі відзначили, що зірка не стала фарбуватися - і тим краще, можна помилуватися її натуральною красою.

На іншому кадрі Джанабаєва засняла морський пейзаж вдалині та мушлю, яку тримала на долоні.

"Десь все таки є інша реальність, паралельна, сонячна....❤️🎄❄️☀️🌊", - підписала знімки щаслива співачка.

Користувачі в коментарях попросили, щоб Альбіна виклала фото зі своїм чоловіком, співаком Валерієм Меладзе - а то здається, що вона відпочиває без нього.

"❤️Ви прекрасні❤️😻"

"Ух ти 😍 відпочиньте там і за нас️ ️ "

"Як круто🙏, яка ви гарненька, гарного відпочинку 😘 🤗 😍 😘 "

"Кайф! 💦"

"І без макіяжу красива жінка!"

"ви можете викласти фото разом з чоловіком? як ви відпочиваєте зі своєю сім'єю, ви всі супер ми вас любимо❤️😍"

"О, це готель Ріксос на Пальмі Джумейра)) як добре там!!!💥"

Раніше ми повідомляли, Джанабаєва здивувала брутальним образом у брючному костюмі. Дівчина сиділа в кріслі, поклавши ногу на ногу - неможливо очей відірвати від її "смачного" декольте.

Нагадаємо, Меладзе плюнув на все і зізнався, як зраджував дружині з Джанабаєвої.

А ще Politeka повідомляла, що Сєдокова розповіла про поцілунок з Меладзе, який в підсумку одружився на Джанабаєвої.

Також Politeka писала, що Меладзе не зміг приховати почуттів до "темненької" з його нової ВІА Гри, в мережі роблять ставки.