У січні 2021 року традиційно українці більше відпочивають і відзначають зимові свята

Зимові свята подарують українцям наступного місяця кілька додаткових днів для відпочинку. Перший місяць нового року традиційно багатий на свята, а значить - українців чекають кілька додаткових вихідних.

Politeka.net пише, які свята в Україні будуть пов'язані з вихідними і скільки українці зможуть відпочити в перший місяць нового року.

Так, у січні 2021 року буде 19 робочих і 12 вихідних і святкових днів. Розпочнеться місяць з трьох вихідних днів поспіль - 1, 2 і 3 січня. Пов'язаний такий графік з календарем. Так як Новий рік настане в п'ятницю, після нього слідують два традиційних вихідних.

Різдво Христове, яке християни східного обряду святкують 7 січня, наступного року припадає на четвер. Тому, згідно з розпорядженням уряду, неробочим днем в Україні також стане п'ятниця, 8 січня. Отже, завдяки цьому в українців будуть тривалі вихідні - з 7 по 10 січня. Але доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня.

Нагадаємо, що стало відомо, яка погода буде на новорічні свята в Україні. Так, нас чекає досить аномальна погода для зимової пори. Згідно з даними синоптиків, стовпчики термометрів сягатимуть + 8 градусів з 31 грудня.

Як стверджують фахівці, 7 січня в Україні очікується менш тепла погода, але при цьому і опадів буде менше. На сході, півночі, в центрі країни очікується від 0 до + 2 градусів протягом доби. При цьому на Заході і півдні України очікується більш тепла погода.

Нагадаємо, що снігопад засипав український курорт, замети прикрашають кожну лавочку.

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