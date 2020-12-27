У січні 2021 року традиційно українці більше відпочивають і відзначають зимові свята
Зимові свята подарують українцям наступного місяця кілька додаткових днів для відпочинку. Перший місяць нового року традиційно багатий на свята, а значить - українців чекають кілька додаткових вихідних.
Politeka.net пише, які свята в Україні будуть пов'язані з вихідними і скільки українці зможуть відпочити в перший місяць нового року.
Так, у січні 2021 року буде 19 робочих і 12 вихідних і святкових днів. Розпочнеться місяць з трьох вихідних днів поспіль - 1, 2 і 3 січня. Пов'язаний такий графік з календарем. Так як Новий рік настане в п'ятницю, після нього слідують два традиційних вихідних.
Яма з "Танців з зірками" ошелешив видом з густим волоссям, рідкісне фото: "жах, на себе не схожий"
Трагедія в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП
Біда з дитиною "танцюючого мільйонера", знадобилася ціла команда медиків: "Не треба народжувати, коли..."
Оголошення загальної мобілізації, українців поставили перед сумним фактом: "і чоловіки, і жінки..."
Різдво Христове, яке християни східного обряду святкують 7 січня, наступного року припадає на четвер. Тому, згідно з розпорядженням уряду, неробочим днем в Україні також стане п'ятниця, 8 січня. Отже, завдяки цьому в українців будуть тривалі вихідні - з 7 по 10 січня. Але доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня.
Нагадаємо, що стало відомо, яка погода буде на новорічні свята в Україні. Так, нас чекає досить аномальна погода для зимової пори. Згідно з даними синоптиків, стовпчики термометрів сягатимуть + 8 градусів з 31 грудня.
Як стверджують фахівці, 7 січня в Україні очікується менш тепла погода, але при цьому і опадів буде менше. На сході, півночі, в центрі країни очікується від 0 до + 2 градусів протягом доби. При цьому на Заході і півдні України очікується більш тепла погода.
Нагадаємо, що снігопад засипав український курорт, замети прикрашають кожну лавочку.
Як повідомляла Politeka, погода змусить понервувати на Різдво: Точний прогноз на свята.
Також Politeka писала, що негода обрушилася на Київ, ДТП відбуваються одне за іншим.