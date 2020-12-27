Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валю Будько в серіалі "Свати", поділилась своїми переживаннями про те, як складно приймати рішення
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Кравченко у соцмережі.
Так, на фан-сторінці актриси опублікували фото, на якому вона позує без косметики та посміхається.
При цьому світлину супроводжує дещо філософський підпис.
"Чекати - болісно. Забувати боляче. Але найгірше зі страждань - не знати, яке рішення прийняти", - йдеться у підписі до фото.
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На світлині у Кравченко біляве волосся та зовсім немає макіяжу. Фоловери оцінили натуральний вигляд актриси та зазначили, що світлий колір волосся їй дуже личить. Щоправда, деякі все ж вважають, що з темним волоссям актрисі краще.
"А мені здається, образ світліше і молодше, мені подобається, ось було б щастя познайомитись з вами вживу, зі святом вас, здоров'я, обожнюю", "А мені подобається, тільки жовтизну прибрати, а так дуже гарно! Тетяно, ви молода, гарна жінка, обожнюю", "Яка гарна без макіяжа", "Ой, Тетяно, цей колір вам взагалі не личить. Красуня, талант. Але волосся..." - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, задоволена Валюха зі "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.
А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.
Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.