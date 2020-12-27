Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася яскравими кадрами
Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.
Крім того, в мережі існує безліч фанатських знімків дівчини. На одній з них з'явилися нові кадри спекотної красуні.
Демі обрала оригінальну сяючу сукню асиметричного крою, повністю покриту блискітками. Драпована сукня має асиметричний крій, по сторонам його прикрашають об'ємні камені, а в середині пришита напівпрозора вставка з сіточки.
Незвичайне вбрання модель доповнила стильною маскарадною маскою з пір'ям. Дійсно в цьому образі з моделі вийшла королева що треба.
На другому знімку дівчина позувала в не менш ефектному вбранні, обтягнувши свої пишні форми напівпрозорою тканиною, яка не приховувала ідальних вигинів Демі. Яка ж гаряча вона в цьому образі, примірявши такий сміливий наряд на публіці.
На жаль користувачі Мережі не зможуть залишити компліментів для моделі, адже знімки з'явилися в Instagram-Stories.