Українські підприємці вже почали отримувати по 8 тисяч гривень компенсації від держави

Як передає Politeka, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у соцмережі.

Так, за словами Шмигаля, цього тижня Пенсійний фонд України розпочав виплати 8 тисяч грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників.

Станом на 24 грудня, як розповів глава українського уряду, було спрямовано 2,8 млрд грн для понад 354 тисяч підприємців.

Він також зазначив, що реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину у січні, триватиме до 31 грудня.

"Закликаю підприємців та звичайних працівників подавати заявки, щоб усі змогли отримати такі виплати", - наголосив Шмигаль.

Як відомо, уряд вирішив надати матеріальну допомогу ФОПівцям на тлі посилення карантинних обмежень. Зокрема, підприємці можуть подати заявки для отримання компенсації у розмірі 8 тисяч гривень.

Вже за перші два дні на отримання одноразової допомоги підприємцям і найманим працівникам зареєструвалося 120 тисяч українців. Здебільшого це були фізичні особи-підприємці (ФОПи).

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