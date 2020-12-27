Він був у реанімації майже два місяці

Життя відомого київського лікаря-інфекціоніста раптово обірвалося через тяжка хвороба

Про це розповіла його колезі Ольга Голубовська у себе на сторінці в Facebook, передає Politeka.

"Наш беззмінний багаторічний завідувач інфекційною реанімацією спочатку в Олександрівській лікарні, потім - в 9-й лікарні, останні роки-5-а лікарня міста Києва", - розповіла вона.

Водночас Голубовська розповіла, що Олександр Артемов був дуже кваліфікованим лікарем і завідувачем.

"Можна сказати, вихованець нашої кафедри. Коли ще кафедри щось значили в цій країні... Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників ...Ковід, 60 днів тільки реанімації ...Суцільний пекельний біль ... Світла пам'ять, дорогий Олександр Євгенович ... спасибі лікарям, які, як могли, продовжували життя ...І вибачте нам, що не змогли...» ,- підкреслила вона.

За словами інфекціоніста, Артемов пролежав у реанімації 60 днів.

До цього ми розповідали, що загальне число хворих китайським вірусом людей, які проживають в Києві, перевалило за позначку в 100 000 українців.

Зокрема, 22 грудня кількість хворих збільшилася на 1 381 осіб, досягнувши позначки в 103 663 пацієнт.

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