Британська супермодель Демі Роуз подражнила шанувальників, показавшись в розстебнутому до межі комбінезоні
Відповідний знімок знаменитість розмістила у себе в Instagram, розповідає Politeka.
"Обирайте свій улюблений ракурс ... 1,2,3? Сукня з моєї нової колекції... " - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Демі Роуз позує в облягаючому вбранні, демонструючи значну фігуру у всій красі.
"О боже, принцеса, слів не підібрати«," виглядаєш дуже мило«, "бездоганні форми" « "форми просто космос«,» краща дівчинка«,» ти мене з розуму зведеш«,» Демі, Виходь за мене«," вау, дуже круто!",- пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася яскравими кадрами
Крім того, в мережі існує безліч фанатських знімків дівчини. На одній з них з'явилися нові кадри спекотної красуні.
Демі вибрала оригінальне сяюче плаття асиметричного крою, повністю покрите блискітками. Драпіроване плаття має асиметричний крій, по сторонам його прикрашають об'ємні камені, а в середині пришита напівпрозора вставка з сітки.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.